На Ставрополье арестован похититель велосипедов
В дежурную часть Отдела МВД России по Кочубеевскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что неизвестный похитил имущество из ее дома.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, полицейскими были опрошены возможные очевидцы. Был установлен и доставлен в отдел полиции 60-летний житель города Невинномысска.
Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что потерпевшая является его знакомой. Он приехал к ней погостить и, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, похитил из хозяйственной постройки велосипеды.
Имущество он погрузил в автомобиль и сдал в пункт приема металла. Имущество изъято и возвращено законной владелице. Следственным отделом возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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