2019-05-04T12:05:24+03:00
Происшествия

На Ставрополье арестован похититель велосипедов

Михаил ЮЖНЫЙ
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В дежурную часть Отдела МВД России по Кочубеевскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что неизвестный похитил имущество из ее дома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, полицейскими были опрошены возможные очевидцы. Был установлен и доставлен в отдел полиции 60-летний житель города Невинномысска.

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что потерпевшая является его знакомой. Он приехал к ней погостить и, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, похитил из хозяйственной постройки велосипеды.

Имущество он погрузил в автомобиль и сдал в пункт приема металла. Имущество изъято и возвращено законной владелице. Следственным отделом возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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