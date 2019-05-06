2019-05-06T18:06:00+03:00
Происшествия

Бывший министр МВД Ингушетии объявлен в федеральный розыск

Ахмед Погоров обвинен в организации нападения на представителей власти
Андрей ЗОБОВ
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После увольнения из МВД Ахмед Погоров стал заниматься общественной деятельностью. Фото: кадр видео выступления ПогороваПосле увольнения из МВД Ахмед Погоров стал заниматься общественной деятельностью. Фото: кадр видео выступления Погорова
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Бывший министр внутренних дел по Республике Ингушетия Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в организации применения физического насилия к представителям власти. Об этом заявил его адвокат Калой Ахильгов.

При этом СМИ сообщают, что объявленный в розыск Погоров не скрывается и буквально пару дней назад на главной площади Магаса записывал праздничное видеообращение к началу священного для всех мусульман месяца Рамадана.

В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видно, что Погоров действительно занесён в списки федерального розыска. На снимках экрана видно, что подозреваемому применили меру пресечения в виде домашнего ареста, однако, по информации МВД, он скрылся.

Напомним, что Ахмед Погоров занимал кресло министра МВД по Республике Ингушетия с марта 2002 года по октябрь 2003. После этого Погоров стал активно заниматься общественной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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