2019-05-06T21:28:52+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Ингушетии: три человека погибли в лобовом столкновении легковушек

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице
Евгения СОКОРЕВА
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В Ингушетии полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии в Ингушетии. Произошла она на внутренней дороге "Карабулак-Троицкое". Произошло лобовое столкновение двух легковушек "ВАЗ – 2114" и "ВАЗ – 2110". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики, ДТП унесло жизнь 3 человек. Еще один пострадавший попал в больницу в критическом состоянии.

- Два человека погибло на месте происшествия, один от полученных травм скончался при доставлении в медицинское учреждение, еще один участник дорожной аварии находится в тяжелом состоянии, - сказали в ведомстве. - На месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспектора.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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