Смертельное ДТП в Ингушетии: три человека погибли в лобовом столкновении легковушек
В Ингушетии полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии в Ингушетии. Произошла она на внутренней дороге "Карабулак-Троицкое". Произошло лобовое столкновение двух легковушек "ВАЗ – 2114" и "ВАЗ – 2110". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики, ДТП унесло жизнь 3 человек. Еще один пострадавший попал в больницу в критическом состоянии.
- Два человека погибло на месте происшествия, один от полученных травм скончался при доставлении в медицинское учреждение, еще один участник дорожной аварии находится в тяжелом состоянии, - сказали в ведомстве. - На месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспектора.
Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU