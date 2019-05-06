Смертельное ДТП в Ингушетии: три человека погибли в лобовом столкновении легковушек

СЕГОДНЯ 21:28 2019-05-06T21:28:52+03:00

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии в Ингушетии. Произошла она на внутренней дороге "Карабулак-Троицкое". Произошло лобовое столкновение двух легковушек "ВАЗ – 2114" и "ВАЗ – 2110". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики, ДТП унесло жизнь 3 человек. Еще один пострадавший попал в больницу в критическом состоянии.

- Два человека погибло на месте происшествия, один от полученных травм скончался при доставлении в медицинское учреждение, еще один участник дорожной аварии находится в тяжелом состоянии, - сказали в ведомстве. - На месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспектора.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU