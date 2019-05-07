2019-05-07T13:53:30+03:00
Происшествия

В Георгиевске после погони задержали водителя без прав

Он наказан арестом и штрафом [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
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При проведении операции «Нетрезвый водитель» наряд ДПС Георгиевска пытался остановить автомобиль «ВАЗ». Но водитель этой машины проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение далее на скорости.

- Преследование началось на проселочной дороге, а продолжилось в поле, куда автолюбитель свернул, чтобы скрыться, - сообщили в пресс-службе ставропольского краевого управления ГИБДД.

Беспрерывно сотрудники Госавтоинспекции по мегафону требовали прекратить движение. Но лишь когда водитель понял, что наказание неотвратимо, он остановился.

Нарушителем оказался 54-летний пьяный местный житель. От медицинского освидетельствования он наотрез отказался. При проверке выяснилось, что мужчина несколько лет назад за нарушения был лишен водительских прав.

Судом мужчине назначено наказание в виде денежного штрафа и десяти суток административного ареста.

Погоня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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