В Георгиевске после погони задержали водителя без прав
При проведении операции «Нетрезвый водитель» наряд ДПС Георгиевска пытался остановить автомобиль «ВАЗ». Но водитель этой машины проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение далее на скорости.
- Преследование началось на проселочной дороге, а продолжилось в поле, куда автолюбитель свернул, чтобы скрыться, - сообщили в пресс-службе ставропольского краевого управления ГИБДД.
Беспрерывно сотрудники Госавтоинспекции по мегафону требовали прекратить движение. Но лишь когда водитель понял, что наказание неотвратимо, он остановился.
Нарушителем оказался 54-летний пьяный местный житель. От медицинского освидетельствования он наотрез отказался. При проверке выяснилось, что мужчина несколько лет назад за нарушения был лишен водительских прав.
Судом мужчине назначено наказание в виде денежного штрафа и десяти суток административного ареста.
Погоня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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