В ДТП на Ставрополье пострадали двое полицейских
По факту дорожно-транспортного происшествия на Ставрополье проводится проверка.
По предварительным данным пресс-службы ГИБДД края, в Буденновском районе водитель автомашины «Лада», которому внезапно стало плохо, не справился с управлением и врезался в патрульный автомобиль ДПС, в которой находились двое сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей.
После столкновения «Лада» съехала на обочину, где столкнулась с другой машиной, а патрульный автомобиль по инерции выехал на встречную и допустил столкновение с иномаркой.
В результате автоаварии двоим сотрудникам полиции и водителю иномарки оказана медицинская помощь. Водитель «Лады» госпитализирован в больницу.
По данному факту проводится проверка, в рамках которой будет установлена степень ответственности каждого из участников автоаварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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