2019-05-08T09:06:37+03:00
Происшествия

В ДТП на Ставрополье пострадали двое полицейских

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По факту дорожно-транспортного происшествия на Ставрополье проводится проверка.

По предварительным данным пресс-службы ГИБДД края, в Буденновском районе водитель автомашины «Лада», которому внезапно стало плохо, не справился с управлением и врезался в патрульный автомобиль ДПС, в которой находились двое сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей.

После столкновения «Лада» съехала на обочину, где столкнулась с другой машиной, а патрульный автомобиль по инерции выехал на встречную и допустил столкновение с иномаркой.

В результате автоаварии двоим сотрудникам полиции и водителю иномарки оказана медицинская помощь. Водитель «Лады» госпитализирован в больницу.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой будет установлена степень ответственности каждого из участников автоаварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виталий Иванов войдет в состав Координационного совещания при Полпреде Президента РФ в СКФО
На Ставрополье водитель дважды попался сотрудникам ГИБДД в пьяном виде
В Дагестане пожар на автозаправке попал на видео
Ставрополец пнул собаку своего друга и поплатился жизнью
Силовики обыскивают ректорат педагогического университета в Дагестане
Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей
Ессентукские танцоры завоевали «золото» международного фестиваля
В Грозном вспыхнул крупный пожар
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
В Георгиевске после погони задержали водителя без прав
Сбербанк организует фестиваль военного кино «Искусство помнить»
Ставропольский депутат попал под статью за особо крупное мошенничество
В Ставропольском крае педофил напал на двух маленьких девочек
Ставрополец пытался задушить свою пожилую мать из-за наследства
В Ингушетии завели дела против трех девушек, сбежавших к террористам в Сирию
В горах КЧР пострадал альпинист из Краснодарского края
Смертельное ДТП в Ингушетии: три человека погибли в лобовом столкновении легковушек
Власти назвали причину взрыва в многоэтажке Железноводска
В Пятигорске детсадовцев переодели в красноармейцев и с оружием в руках выпустили колонной на площадь
Бывший министр МВД Ингушетии объявлен в федеральный розыск
Число пострадавших от взрыва в доме на Ставрополье увеличилось до 17 человек