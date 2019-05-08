В ДТП на Ставрополье пострадали двое полицейских

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-08T09:06:37+03:00

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По факту дорожно-транспортного происшествия на Ставрополье проводится проверка.

По предварительным данным пресс-службы ГИБДД края, в Буденновском районе водитель автомашины «Лада», которому внезапно стало плохо, не справился с управлением и врезался в патрульный автомобиль ДПС, в которой находились двое сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей.

После столкновения «Лада» съехала на обочину, где столкнулась с другой машиной, а патрульный автомобиль по инерции выехал на встречную и допустил столкновение с иномаркой.

В результате автоаварии двоим сотрудникам полиции и водителю иномарки оказана медицинская помощь. Водитель «Лады» госпитализирован в больницу.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой будет установлена степень ответственности каждого из участников автоаварии.

ИСТОЧНИК KP.RU