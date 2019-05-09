Рекордную в России "Стену воспоминаний" создали на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-09T10:05:30+03:00

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В Железноводске собрали самую большую в России "Стену воспоминаний", посвященную героям и участникам Великой Отечественной войны. Ее размер - 90 квадратных метров (6 м. высотой и 15 м. - длина). При создании памятника волонтеры использовали почти тысячу фотографий и историй:

Фото: СОЦСЕТИ

В понедельник данные о рекордном полотне хотят передать для регистрации в Книге Рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU