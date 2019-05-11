Ставрополец хранил кошелёк с деньгами и картами в огороде и поплатился

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-11T13:02:57+03:00

Как мужчине пришла мысль спрятать кошелёк во дворе, в полиции не уточнили Фото: Александр ГЛУЗ

Его знакомый нашёл тайник и украл всё до копейки

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Беспечный житель Невинномысска решил хранить деньги и банковские карты в специальном тайнике во дворе собственного дома и поплатился. Его знакомый обнаружил «клад» и прикарманил ценности.

Как молодому человеку пришла в голову идея спрятать собственный кошелёк во дворе в МВД не уточнили. Но, ожидаемо, через некоторое время все ценности пропали, а беспечному владельцу пришлось писать заявление в полицию.

— Проверив круг лиц, которые бывали в гостях у потерпевшего, полицейские задержали злоумышленника. 53-летнего местного жителя доставили в отдел внутренних дел, где он во всем сознался. По его словам, обнаружив тайник во дворе своего знакомого, он похитил кошелек с деньгами в сумме 20 тысяч рублей и банковскими картами, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU