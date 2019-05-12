Cтавропольские полицейские арестовали похитителя чугунных радиаторов
В полицию с заявлением о краже имущества обратился житель села Старомарьевка. Гражданин пояснил, что неизвестные похитили из его дома отопительный котел, девять чугунных радиаторов и 30 метров металлических труб.
- Сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД Ставропольского края. - Ими оказались односельчане потерпевшего, ранее судимые муж и жена, причем мужчина судим неоднократно.
В отделе полиции супруги во всем сознались, пояснив, что сдали похищенное имущество в пункт приема металла. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
ИСТОЧНИК KP.RU
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