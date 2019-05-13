2019-05-13T11:14:21+03:00
Происшествия

Ставропольский мошенник обещал за деньги работу в ФСБ

И получил за то срок
Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье пресечена противоправная деятельность мошенника.

Установлено, что в августе 2018 года житель города Ессентуки поинтересовался у Виталия Ямпольского, позиционировавшего себя в качестве сотрудника ФСБ, о порядке оформления на службу в органы его знакомого.

Ямпольский предложил содействие в трудоустройстве друга в ФСБ за 1,5 млн рублей. Знакомый передал ему взятку, о чем стали известно правохранителям.

Против Ямпольского было возбуждено уголовное дело. Он приговорен к 1 году 7 месяцам исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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