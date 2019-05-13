В Махачкале столкнулись две маршрутки

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-13T16:13:29+03:00

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Авария с участием двух пассажирских микроавтобусов произошла в городе Махачкале, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики Дагестан.

- Предварительно, пострадали три человека. Детей среди них нет. Их с различными травмами медики срочно доставили в Республиканскую клиническую больницу. Тяжёлых среди них нет, - уточнили информацию в ведомстве.

По предварительным данным, автоавария произошла на проспекте Петра Первого. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU