В Махачкале столкнулись две маршрутки
Пострадали три человека
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Авария с участием двух пассажирских микроавтобусов произошла в городе Махачкале, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики Дагестан.
- Предварительно, пострадали три человека. Детей среди них нет. Их с различными травмами медики срочно доставили в Республиканскую клиническую больницу. Тяжёлых среди них нет, - уточнили информацию в ведомстве.
По предварительным данным, автоавария произошла на проспекте Петра Первого. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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