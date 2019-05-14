На Ставрополье гость обокрал хозяйку дома на 60 тысяч

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-14T11:08:59+03:00

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В полицию по городу Лермонтову с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из ее дома пропали денежные средства в размере 60 тысяч рулей.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД Ставропольского края. - Они установили личность злоумышленника. 35-летний житель города-курорта был доставлен в отдел внутренних дел, где признался в содеянном.

Мужчина пояснил, что находился в гостях и узнал, что хозяйка располагает крупной суммой наличных денег. Спустя некоторое время он воспользовался отсутствием хозяйки и похитил деньги.

Часть наличных мужчина успел потратить на личные нужды, а оставшиеся изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены законной владелице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU