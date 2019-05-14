2019-05-14T17:11:27+03:00
Происшествия

Переполох в Дагестане: покойники воруют электроэнергию

Полиция региона раскрыла курьёзную схему хищения энергоресурсов
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане даже покойники «воруют» электричествоВ Дагестане даже покойники «воруют» электричествоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полицейские раскрыли новую курьёзную схему хищения энергоресурсов в Дагестане. В Унцукульском районе республики операторы местной сетевой компании записывали необоснованные долги на покойников.

— 33-летний оператор сетевой компании, живший в селении Аракани, подделывал документы декабря 2018 года по март 2019. Он незаконно внес в акты о безучетном потреблении электрической энергии заведомо ложные сведения о хищении электроэнергии, на общую сумму более 70 тысяч рублей. Однако к тому моменту абоненты уже давно скончались, — рассказали «КП - Северный Кавказ» пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Выяснилось, что пойманный на обмане сотрудник использует общую схему. Позже, на таком же преступлении поймали электромонтера из села Унцукуль. Сумма «начисленного» мертвецам долга на этот раз составила 300 тысяч рублей.

— Подозреваемые были задержаны. Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что совершили данные действия по указанию начальника указанной организации, 56-летнего местного жителя, с целью улучшения статистических показателей работы, привлечения абонентов к ответственности за якобы самовольное подключение к линии электропередач и возмещения потери, потребляемой жителями Унцукульского района электроэнергии, — объяснили в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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