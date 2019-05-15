В Северной Осетии завели дело по факту избиения полицейских
В Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
- Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими должностных обязанностей, - уточнили правоохранители.
По данным следствия, в ночь на 12 мая в Ардонском районе Северной Осетии сотрудники ДПС остановили нарушивший правила автомобиль ВАЗ. Но его водитель отказался предъявить полицейским свои документы и вызвал "подкрепление".
Практические сразу на место ЧП подъехали друзья водителя, и оскорбляя полицейских, стали избивать их. Один из полицейских попытался применить против нападавших свое табельное оружие, но хулиганы выхватили у него из рук пистолет и скрылись.
Нападавшими оказались трое 29-летних жителей республики. Их арестовали у одного из них было изъято похищенный табельный пистолет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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