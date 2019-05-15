На Ставрополье по ошибке врача мужчине отрезали ногу

15 Май 10:33 2019-05-15T10:33:25+03:00

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В Александровском районе завершилось расследование дела о врачебной ошибке, которая стоила здоровья пациенту. Еще в 2017 году 20 сентября хирург Новоселицкой районной больницы, находясь на суточном дежурстве, с грубейшими нарушениями прооперировал мужчину, который попал в больницу с серьезной травмой после ДТП.

- Хирург при оперировании ноги мужчины не установил дренаж и произвел глухое ушивание загрязненной раны. Это привело к развитию загрязнению ячеек губчатого вещества пяточной кости и последующей ампутации ноги мужчины, - рассказали в пресс-службе СКР Ставропольского края. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU