В Ставрополе лихач 71 раз нарушил правила и попал в аварию

15 Май 11:43 2019-05-15T11:44:34+03:00

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В Ставрополе произошла авария с двумя пострадавшими. Её виновником оказался злостный нарушитель — житель Карачаево-Черкесии за последние два года умудрился 71(!) раз нарушить правила движения и в итоге поплатился.

ДТП произошло на Старомарьевском шоссе в ночь на 15 мая. Нарушитель на «семёрке» был невнимателен к дорожной обстановке и врезался в попутное авто — Chevrolet Aveo.

— С травмами головы в больницу были доставлены водитель и пассажир «семерки», оба жители Карачаево-Черкесской Республики. Другой участник аварии — 30-летняя жительница Ставрополя, находившаяся за рулём иномарки, не пострадала, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.

С такой ездой водитель отечественного авто рано или поздно должен был попасть в аварию. В ведомстве отметили, что 23-летний мужчина 70 раз нарушал правила за последние пару лет. Его штрафовали за тонировку, превышение скорости, пересечение сплошной, невыполнение требований полицейских и целую россыпь других нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU