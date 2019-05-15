2019-05-15T14:59:50+03:00
Происшествия

Ставропольские пожарные спасли водителя из покореженного автомобиля

Михаил ЮЖНЫЙ
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Днём 14 мая в Грачевском районе Ставрополья водитель попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие и остался жив.

Двигаясь в сторону города Михайловск, на автомобиле «Калина», ставропольчанин в какой-то момент потерял контроль над машиной, и, зацепив обочину, вылетел в глубокий кювет.

Оставшаяся без управления машина на полном ходу несколько раз перевернулась и, встав на колеса, остановилась в десяти метрах от дороги. Проезжающие мимо очевидцы сообщили об автомобильной аварии службам экстренного реагирования.

Пожарные аккуратно достали из салона мужчину и, погрузив его на носилки, передали врачам скорой помощи. Для того, чтобы выяснить возможную причину ДТП, водителя Лады «Калана» также направили на медицинское освидетельствование на состояния алкогольного опьянения.

В результате ДТП автомобиль сильно повредился и восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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