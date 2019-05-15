2019-05-15T16:13:50+03:00
Общество

В Ставропольском крае на 16% упали зарплаты научных работников

Северо-Кавказстат отчитался об изменениях ЗП бюджетников
Евгения СОКОРЕВА
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Согласно последним подсчетам аналитиков в Ставропольском крае растет зарплата бюджетников. В первом квартале 2019 года цифры сложились следующим образом.

Воспитатели получают 22,4 тысячи (+0,8% к январю-марту 2018 года), учителя - 25,2 тысячи (+2,6%), педагоги допобразования - 25 тысяч (+1,8%), преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования - 25,7 тысячи (+7,5%), педагоги ВУЗов - 50 тысяч (+3,5%), врачи и фармацевты - 51,8 тысячи (+3,6%), средний медперсонал - 27 тысяч (+5,4%), младший медицинский персонал - 25,3 тысячи (+4,4%), соцработники - 24,8 тысячи (+2,6%), сотрудники учреждений культуры - 26 тысяч (+6,5%), педагоги в детских домах - 25 тысяч (+3,5%).

Упала, судя по справке Северо-Кавказстата, зарплата только у научных работников - на 16% до 39 тысяч рублей в месяц.

- Сведения предоставляют государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и науки. В Ставропольском крае в данном федеральном статистическом наблюдении участвуют 2,5 тысячи организаций с численностью работников 86,5 тысячи человек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы, - отметили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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