2019-05-16T10:21:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье на 9,5 лет посадили убийцу 30-летней женщины

Преступление мужчина совершил в 2017 году
Евгения СОКОРЕВА
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На Ставрополье к тюремному сроку приговорили 51-летнего убийцу из Изобильненского района, который 20 июня 2017 года расправился над 30-летней знакомой.

Владимир Пашков выпивал с жертвой в съемной квартире, когда от взаимных оскорблений дело переросло в поножовщину. От ранений в грудь и шею женщина умерла на месте. Ее тело потом нашел владелец квартиры.

Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе СКР края.

- Приговором суда Пашкову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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