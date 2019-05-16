2019-05-16T17:01:29+03:00
Происшествия

В Сирии разыскивают вербовщицу членов ИГИЛ* из Кабардино-Балкарии

Женщина является сторонницей ваххабизма, поэтому всеми способами помогает боевикам
Евгения СОКОРЕВА
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Уроженку Лескенского района Кабардино-Балкарии объявили в розыск за содействие террористам. Следователи установили, что женщина 1983 года рождения являяется сторонницей ваххабизма, поэтому вербовала членов запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* и собирала деньги для боевиков.

- На территории Лескенского района республики осенью 2013 года подозреваемая добровольно стала участником международной террористической организации, в которой, согласно отведенной роли, занималась вербовкой новых членов среди женщин, а также сбором денежных средств, для финансирования участия в вооруженном конфликте против действующей власти в Сирийской Арабской Республике., -добавляют следователи. - В конце 2013 года она покинула территорию РФ и в настоящее время находится в Сирии. Следователи незамедлительно объявили подозреваемую в розыск.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая группировка

ИСТОЧНИК KP.RU

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