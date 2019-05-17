На Ставрополье создадут 5 центров амбулаторной онкологической помощи

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-17T14:04:26+03:00

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В Ставропольском крае с 2019 по 2022 год построят 5 центров амбулаторной онкологической помощи в Кисловодске, Будённовске, Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках. В следующем году организуют региональный сосудистый центр в Пятигорске. А к 2023 году - 25 фельдшерско-акушерских пунктов в крае и новый корпус кардиодиспансера в Ставрополе. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова, еще запланированы капремонт в 150 ставропольских учреждениях здравоохранения, появление к 2020-му 2 новых травмоцентров в Ессентуках и в Кисловодске.

- За последние 5 лет в крае на полтора года выросла средняя продолжительность жизни - составляет сегодня 74 года, что выше среднего показателя по стране, а также почти вдвое снизилась младенческая смертность. Выполнена задача и по снижению смертности от болезней системы кровообращения, в сравнении с 2012 годом она сократилась на 15%, - добавили в ведомстве.

Глава Ставрополья поручил разработать региональную программу по созданию высокотехнологичной системы здравоохранения, создать Всероссийский научно-медицинский центр компетенций в сфере реабилитации и геронтологии и построить лечебные центры по профильным направлениям курортно-оздоровительного комплекса Кавказских Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU