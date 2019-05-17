В Кабардино-Балкарии из реки спасли дворняжку
Пес упал с моста на островок, где просидел почти месяц [видео]
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В Тырныаузе (Кабардино-Балкария) спасатели помогли выбраться из реки дворняжке, которая упала с моста на островок, где просидела в ожидании помощи почти месяц. Сама собака выбраться не могла - с обеих сторон была вода.
В Кабардино-Балкарии из реки спасли собаку.
- Пришли альпинисты и никак не закинут бедную собаку в машину. Все. Сейчас ее закроют и вывезут. Настоящие мужики! - прокомментировал происходящее очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU