В Кабардино-Балкарии из реки спасли дворняжку

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-17T15:01:35+03:00

Пес упал с моста на островок, где просидел почти месяц [видео]

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В Тырныаузе (Кабардино-Балкария) спасатели помогли выбраться из реки дворняжке, которая упала с моста на островок, где просидела в ожидании помощи почти месяц. Сама собака выбраться не могла - с обеих сторон была вода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/709433" frameborder="0"></iframe> В Кабардино-Балкарии из реки спасли собаку.

- Пришли альпинисты и никак не закинут бедную собаку в машину. Все. Сейчас ее закроют и вывезут. Настоящие мужики! - прокомментировал происходящее очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU