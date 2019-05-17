Эксперт: "В крае укрепляется консенсус относительно положительной оценки работы губернатора"

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-17T17:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Константин Труфанов, политтехнолог, эксперт Центра ПРИСП высказал свое мнение по поводу выступления Владимира Владимирова перед краевой Думой.

- Учитывая те небольшие сроки, что остались до официального старта избирательной кампании, это было фактически предвыборное обращение губернатора Владимирова к краевой Думе, - считает Труфанов. - Я для себя отфиксировал явный контраст нынешнего выступления губернатора от предыдущих. Владимиров, похоже, отошёл от своего прежнего образа «человека-цифры» и попытался откровенно поговорить с аудиторией. Губернатор рассказал, как он оценивает то, что было сделано и поделился своим видением будущего.

Эксперт считает, что краевые элиты, судя по реакции их представителей в краевом парламенте, уловили и поддержали явное стремление главы региона еще больше усилить социальную составляющую в своей политике.

Аплодисментами депутаты поддержали предложение Владимирова решить уже многими подзабытую проблему поддержки многодетных семей. Тех, кто не может или не хочет получить положенный им по закону земельный участок под жилищное строительство. Им губернатор предложил в качестве альтернативы выплачивать субсидию на приобретение жилья.

- Шаг очень сильный, вне зависимости от того, когда у Владимирова выборы – через полгода или через пять лет, - уверен политтехнолог. - Это решение дополняет его прошлогоднюю инициативу о выплатах «детям войны» - которая сегодня же обрела материальную составляющую – депутаты тут же приняли предложенный губернатором пакет законов и утвердили выплату.

Этими решениями Владимиров укрепил свою репутацию лидера, который способен держать своё слово – и элиты, и граждане это точно оценят. Сама атмосфера заседания также заметно отличалась от прежних итоговых отчётов губернатора. Похоже, что теперь Владимирова уже никто не считает чужим для края.

По моему мнению, в регионе укрепляется консенсус относительно в целом положительной оценки работы действующего губернатора. Выборы, конечно, всё расставят по своим местам, но сегодняшнее выступление Владимирова перед Думой точно добавит ему политических очков.

ИСТОЧНИК KP.RU