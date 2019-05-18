2019-05-18T14:21:37+03:00
Происшествия

Двух жительниц Ингушетии заподозрили в терроризме

Против них возбуждены уголовные дела
Виталий КЛИМОВ
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Пособничество и помощь членам террористической организации ИГИЛ - в этом подозреваются две жительницы Ингушетии, 32-х и 42-х лет. Против них по материалам УФСБ Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовные дела по статье "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

- С марта 2014 года и с июня 2015 года по настоящее время подозреваемые, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, участвуют в деятельности вооруженной организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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