Двух жительниц Ингушетии заподозрили в терроризме

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-18T14:21:37+03:00

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Пособничество и помощь членам террористической организации ИГИЛ - в этом подозреваются две жительницы Ингушетии, 32-х и 42-х лет. Против них по материалам УФСБ Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовные дела по статье "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

- С марта 2014 года и с июня 2015 года по настоящее время подозреваемые, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, участвуют в деятельности вооруженной организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU