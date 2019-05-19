В Ставрополе к международной студвесне высадят 60 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-19T11:13:56+03:00

Город преображается к фестивалю, который пройдет с 4 по 9 июня

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе на смену высаженным перед майскими праздниками тюльпанам зацветут петуньи, санпатиенсы, сальвии, тагетисы. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации, озеленители спешно преображают город ради гостей международной студенческой весны, которая соберет молодежь из стран БРИКС и ШОС в краевом центре с 4 по 9 июня. Перемены уже коснулись улицы Дзержинского, проспектов Октябрьской Революции и Маршала Жукова.

- Более 60 тысяч летних цветов украсят город, - добавили в ведомстве. - Еще одной зелёной изюминкой Ставрополя станет передвижной лес на Александровской площади. Шесть хвойных деревьев там уже разместились, скоро к ним присоединятся лиственные – липы и клёны.

ИСТОЧНИК KP.RU