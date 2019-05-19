2019-05-19T11:13:56+03:00
Общество

В Ставрополе к международной студвесне высадят 60 тысяч цветов

Город преображается к фестивалю, который пройдет с 4 по 9 июня
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе на смену высаженным перед майскими праздниками тюльпанам зацветут петуньи, санпатиенсы, сальвии, тагетисы. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации, озеленители спешно преображают город ради гостей международной студенческой весны, которая соберет молодежь из стран БРИКС и ШОС в краевом центре с 4 по 9 июня. Перемены уже коснулись улицы Дзержинского, проспектов Октябрьской Революции и Маршала Жукова.

- Более 60 тысяч летних цветов украсят город, - добавили в ведомстве. - Еще одной зелёной изюминкой Ставрополя станет передвижной лес на Александровской площади. Шесть хвойных деревьев там уже разместились, скоро к ним присоединятся лиственные – липы и клёны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополь обрушится град
Нурмагомедов и Кадыров простились с погибшей в ДТП учительницей, преподававшей отцу и детям главы Чечни
В Махачкале эвакуировали мечеть
"Детям войны" на Ставрополье выплатят 790 млн рублей
Судья из Грозного подал в суд на СМИ, требуя опровергнуть, что он списал Чечне долги за газ
Двух жительниц Ингушетии заподозрили в терроризме
Министра экономики Дагестана оставили под арестом
В цифровых каналах Сбербанка клиенты совершают 67% платежей
Эксперт: "В крае укрепляется консенсус относительно положительной оценки работы губернатора"
Общественная палата РФ поможет Северной Осетии развивать туризм
Арестован житель Северной Осетии, пожертвовавший 50 миллионов террористам из ИГ*
В Махачкале поставили памятник Петру I
В Кабардино-Балкарии из реки спасли дворняжку
На Ставрополье создадут 5 центров амбулаторной онкологической помощи
В Ставропольском крае за 5 лет построят не менее 12 школ
Дмитрий Песков прокомментировал американские санкции против батальона "Терек"
Губернатор Ставрополья обратил внимание чиновников на дома культуры
На Ставрополье завели уголовное дело после массового ДТП с 8 машинами
На Ставрополье осудят банду, грабившую аптеки, ларьки и магазины
Командир "Терека" прокомментировал свое включение в санкционный список США
На Ставрополье произошло землетрясение
В Ставрополе 8-летний школьник погиб после падения из окна многоэтажки