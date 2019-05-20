На Ставрополье мошенник обманул продавца автомобиля

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-20T12:28:53+03:00

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В полицию по Новоселицкому району Ставропольского края на днях обратился мужчина с заявлением о совершении в отношении него преступления.

Установлено, что мужчина опубликовал в Интернете объявление о продаже автомобиля. Вскоре на предложение откликнулся молодой человек и убедил владельца продать машину в рассрочку. Мужчина согласился и передал молодому человеку авто. Однако взятые на себя обязательства покупатель не выполнил и перестал выходить на связь.

Сумма причиненного ущерба ущерба составила 35 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний житель Нефтекумского района.

Выяснилось, что преступник перепродал машину третьему лицу, а вырученные деньги потратил. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU