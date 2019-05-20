В Чечне прогнозируют град с ливнем

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-20T14:23:35+03:00

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В Чечне, по сообщению спасателей, местами ожидаются сильные дожди с грозой и градом.

- По данным Чеченского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 20 мая, а также 21 мая местами по Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду, - разместили сообщение на сайте республиканского МЧС.

Отмечается, что из-за непогоды может быть отключено электричество. Жителей просят запастись фонариками и свечами. Кроме того, спасатели рекомендуют отказаться на время возможной непогоды от поездок на авто и не оставлять машины под деревьями, а при грозе отключать телевизор, радио и свести до минимума пользование электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU