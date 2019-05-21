2019-05-21T08:20:28+03:00
Происшествия

Ставропольские спасатели пришли на помощь застрявшим в горах мужчинам

Михаил ЮЖНЫЙ
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Вечером 19 мая мужчины, чтобы проверить проходимость автомобиля «Нива», отправились на гору Юца Предгорного района Cтавропольского края.

Взобравшись на вершину по уже имеющейся дороге, автомобилисты затем остановились возле скалистой местности, откуда сами не смогли выбраться. Оказавшись в неприятной ситуации, мужчины обратились за помощью в службы экстренного реагирования по номеру «112», а также вызвали к месту происшествия своих знакомых.

Спустя какое-то время на место происшествия приехали знакомые мужчин на «Ниве», чтобы отбуксировать своих товарищей на безопасное место. Спасатели помогли зацепить трос от одной машины к другой и контролировали процесс операции, подсказывая и помогая ее участникам.

После того, как совместными усилиями удалось вытащить автомобиль из «ловушки», сотрудники вернулись в расположение своего спасательного подразделения, чтобы продолжить дежурство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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