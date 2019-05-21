На Ставрополье молодой водитель насмерть сбил пожилого нарушителя

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-21T10:15:32+03:00

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Пожилой мужчина погиб ДТП в Невинномысске 21 мая. Об этом сообщили в УГИБДД по СК.

Автомобилист ехал по улице Апанасенко в сторону улицы Калинина, когда на дорогу внезапно вышел пожилой пешеход. Мужчина перебегал улицу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был в зоне его прямой видимости. Пешеход-нарушитель получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте еще до приезда врачей.

Полицейские установили, что пенсионер перед гибелью направлялся в продуктовый магазин, который находился недалеко от дома. Водителю, допустившему смертельное ДТП, недавно исполнилось всего 23 года. Его водительский стаж составляет пять лет.

Прежде он никогда ранее не попадался на нарушениях ПДД и в день трагедии не пил за рулём. Полицейские начали проверку, чтобы уточнить все обстоятельства случившейся на Ставрополье страшной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU