Кадыров подарил «Ахмату» 600 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-21T15:01:47+03:00

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Грозненский «Ахмат» получит 600 миллионов рублей на траты и трансферы из фонда Кадырова в течение следующего года. Эту информацию, не уточняя конкретные суммы, подтвердили и в руководстве клуба, отметив, что фонд Ахмата-Хаджи Кадырова, в сущности, является главным спонсором клуба.

— Да, фонд нам помогает. Фонд является нашим генеральным спонсором. Что касается суммы, то эту информацию мы разглашать не будем. Все эти данные мы подаем при регистрации, — цитирует портал Sportbox гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова.

Напомним, что Рамзана Кадырова многое связывает в клубом. С 2004 по 2011 год он занимал должность президента «Ахмата», а сейчас занимает формальный пост почётного президента. Именно действующий глава Чечни предложил переименовать грозненский «Терек» в честь своего отца, первого президента республики.

ИСТОЧНИК KP.RU