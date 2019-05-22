2019-05-22T09:22:39+03:00
Общество

Военно-Грузинскую дорогу закроют из-за независимости Грузии

Но только на один день и только для грузовиков
Михаил ЮЖНЫЙ
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Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, единственной, связывающей Россию с Грузией, будет запрещено в воскресенье, 26 мая. Об этой информации сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в среду.

- Движение по Военно-Грузинской дороге будет ограничено для большегрузных транспортных средств 26 мая с 05:00 утра до 17:0 26 мая, - уточнили в ведомстве.

Поясняется, что ограничение на проезд грузовиков вводится в связи с празднованием Дня независимости Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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