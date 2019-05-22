На Ставрополье при взрыве газа пострадал человек
Один человек пострадал при хлопке газа и последующем пожаре в пристройке к частному дому в станице Беломечетской Кочубеевского района на Ставрополье. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
- Утром 22 мая к нам поступила срочная информация о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в частном доме, - уточнили в ведомстве. По уточненным данным, хлопок произошел в саманной пристройке к дому. Пострадал один человек. Он направлен на лечение в больницу.
Как отмечается, площадь пожара составила 40 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано.Идет выяснение причин ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»