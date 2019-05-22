2019-05-22T11:39:59+03:00
Происшествия

На Ставрополье при взрыве газа пострадал человек

Михаил ЮЖНЫЙ
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Один человек пострадал при хлопке газа и последующем пожаре в пристройке к частному дому в станице Беломечетской Кочубеевского района на Ставрополье. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

- Утром 22 мая к нам поступила срочная информация о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в частном доме, - уточнили в ведомстве. По уточненным данным, хлопок произошел в саманной пристройке к дому. Пострадал один человек. Он направлен на лечение в больницу.

Как отмечается, площадь пожара составила 40 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано.Идет выяснение причин ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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