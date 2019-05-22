В Ставрополе ребенок попал под колеса автомобиля
Крупное ДТП, в котором пострадал ребёнок, произошло в Ставрополе на улице Тухачевского
Вечером 21 мая девушка, сидевшая за рулём «Тойота Аурис» во дворе многоэтажного дома в микрорайоне «Перспективном» совершила наезд на малыша. Тот вместе с мамой и папой просто шёл по двору. Ребенок с переломами обеих ног был срочно госпитализирован в ближайшую детскую больницу имени Филиппского.
Выяснилось, что стаж вождения у женщины насчитывает всего два года, но за это время она уже три раза наказывалась за нарушения правил дорожного движения. Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»