2019-05-22T14:06:05+03:00
Происшествия

В Ставрополе ребенок попал под колеса автомобиля

Михаил ЮЖНЫЙ
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Крупное ДТП, в котором пострадал ребёнок, произошло в Ставрополе на улице Тухачевского

Вечером 21 мая девушка, сидевшая за рулём «Тойота Аурис» во дворе многоэтажного дома в микрорайоне «Перспективном» совершила наезд на малыша. Тот вместе с мамой и папой просто шёл по двору. Ребенок с переломами обеих ног был срочно госпитализирован в ближайшую детскую больницу имени Филиппского.

Выяснилось, что стаж вождения у женщины насчитывает всего два года, но за это время она уже три раза наказывалась за нарушения правил дорожного движения. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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