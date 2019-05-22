2019-05-22T15:10:45+03:00
Происшествия

Полицейский из Дагестана попытался задушить командира патрульной службы в Астрахани

Потасовка произошла у одного из кафе
Евгения СОКОРЕВА
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В Астрахани привлекли к уголовной ответственности полицейского из отдела собственной безопасности МВД Дагестана.

Вечером 20 мая он отдыхал с сожительницей в одном из кафе. Между ним и администрацией заведения произошел конфликт. На место разборок по вызову приехал патруль. Уже на улице подозреваемый сцепился с командиром взвода полка патрульно-постовой службы - ударил последнего по голове, повалил на землю и принялся душить. Отличилась и спутница - ногой она ударила другого сотрудника в область паха.

- Прибывший на место происшествия дополнительный наряд полиции задержал подозреваемых, - уточняют "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Астраханской области. - В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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