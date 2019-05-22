Боевик из КБР помогал террористам в Сирии и поплатился
В Нальчике осуждён житель Кабардино Балкарии Мурат Калмыков, воевавший в Сирии на стороне боевиков запрещённой в России международной террористической группировки ИГ*. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Известно, что в 2014 году житель Кабардино-Балкарии покинул родную страну, чтобы присоединиться к незаконным вооружённым формированиям в Сирии. После нескольких поражений он бежал в Германию, где скрывался от розыска по линии Интерпола под видом беженца из Туркменистана.
В итоге полицейским удалось опознать и задержать беглого террориста. Его экстрадировали в Россию, где уже давно были собраны доказательства его участия в ИГ*.
— Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Нальчика Мурата Калмыкова. Он признан виновным по статье «участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, непредусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ», — сообщили в ведомстве.
Судья приговорил Калмыкова к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима и ограничению свободы ещё на 1 год.
*ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU
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