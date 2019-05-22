Жителя Дагестана, обматерившего бортпроводника, из самолета забрали в отделение полиции
В Дагестане пассажира, прибывшего рейсом Москва-Махачкала из салона воздушного судна увезли прямиком в отделение полиции. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО, 29-летний житель республики обматерил бортпроводника.
- В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту поступила информация, что к борту рейса требуются полицейские. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводника, на неоднократные требования о прекращении правонарушения не реагировал, - говорят в ведомстве.
Уже в отделении на парня оформили административный протокол по статье "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества"
Дебоширу грозит штраф или арест на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU