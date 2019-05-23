В ДТП на Ставрополье пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-23T09:06:37+03:00

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Три человека пострадали в тройной автоаварии в Предгорном районе Cтавропольского края.

По предварительной версии, на 12 километре автодороги «Минеральные – Воды – Суворовская» водитель «ВАЗ-210740» не выдержал безопасную дистанцию и допустил попутное столкновение с пассажирской «ГАЗелью». По инерции маршрутка продолжила движение, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Фордом Фокус».

С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены три водителя. У двоих водителей – «ВАЗа» и «Форда» - врачи констатировали перелом позвоночника.

В момент ДТП в «ГАЗели» пассажиров не было. Все пострадавшие – жители Минераловодского городского округа. За рулем «семерки» находился 34-летний водитель, который, как выяснилось, водительских прав не имеет.

У участников ДТП взята кровь для установления состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU