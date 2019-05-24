На Ставрополье задержан пьяный водитель скутера
В Изобильненском районе от управления отстранен водитель скутера с признаками опьянения.
Автоинспекторы усмотрели у 30-летнего гражданина признаки опьянения и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования на месте.
Молодой человек сообщил, что накануне вечером употреблял спиртное в небольших количествах, и даже не допил бутылку. Но проходить медосвидетельствование он отказался.
Водительского удостоверения мужчина не получал, поэтому в отношении гражданина был составлен протокол водителю грозит от 10 до 15 суток административного ареста. Скутер помещен на специализированную автостоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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