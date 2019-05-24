На Ставрополье задержан пьяный водитель скутера

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-24T14:01:37+03:00

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В Изобильненском районе от управления отстранен водитель скутера с признаками опьянения.

Автоинспекторы усмотрели у 30-летнего гражданина признаки опьянения и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования на месте.

Молодой человек сообщил, что накануне вечером употреблял спиртное в небольших количествах, и даже не допил бутылку. Но проходить медосвидетельствование он отказался.

Водительского удостоверения мужчина не получал, поэтому в отношении гражданина был составлен протокол водителю грозит от 10 до 15 суток административного ареста. Скутер помещен на специализированную автостоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU