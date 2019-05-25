2019-05-25T13:26:27+03:00
Происшествия

Голодный дагестанец избил и ограбил двух угостивших его индийских студентов

Увидев такую расточительность, мужчина решил, что у его новых знакомых полно денег [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Грабитель решил, что у добросердечных индусов много денег, напал и избил их. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике ДагестанГрабитель решил, что у добросердечных индусов много денег, напал и избил их. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан
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Голодный дагестанец ограбил двух добродушных индусов, угостивших его едой. Алчный мужчина решил, что у благородных ребят много денег, раз они угощают прохожих, отвёл их в тёмный угол, напал и избил.

История произошла на днях в Махачкале. Двое студентов-медиков вечером гуляли по городскому парку. Сели перекусить. Тут к ребятам подошёл 26-летний голодный дагестанец и попросил угостить.

Добродушные индусы не поскупились и купили для нового знакомого еду. Увидев такую расточительность, мужчина решил, что у его новых знакомых полно денег, и в его голове созрел коварный план.

Голодный дагестанец напал на накормивших его индусов.

— Мужчина пригласил их домой, сказав, что хочет отблагодарить за добрый жест — накормить. Потом долго водил «гостей» кругами. В итоге, до дома они не доехали. В темном переулке злоумышленник напал на одного из них, отобрал барсетку и убежал, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Полицейским удалось найти неблагодарного грабителя. Им оказался житель села Агачаул Карабудахкентского района. Его уже судили за совершение подобного ограбления.

— Полицейские также изъяли украденную барсетку, в которой находилась небольшая сумма денег, банковская карта, и международная карта студента на имя пострадавшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «грабёж», — уточнили в МВД.

Если вину злоумышленника докажут, ему грозит до 7 лет колонии. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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