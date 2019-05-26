Пятигорчанка незаконно прописала у себя в квартире девять иностранцев

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-26T13:44:42+03:00

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В Пятигорске выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

- Установлено, что 73-летняя местная жительница нарушила миграционное законодательство, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставрополья. - Женщина оформила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своего жительства девять иностранных граждан, заведомо зная, что проживать по данному адресу они не будут.

Отделом дознания в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

ИСТОЧНИК KP.RU