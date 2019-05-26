На Ставрополье задержан похититель мотоцикла
В полицию по Александровскому району Ставрополья поступило заявление от 50-летнего местного жителя о краже принадлежавшего ему имущества.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали сотрудники полиции, где они опросили соседей и возможных очевидцев преступления. Полицейскими установлено, что к заявителю в гости зашел знакомый, который узнал, что в гараже находится мотоцикл
Спустя какое-то время злоумышленник проник к товарищу в гараж, который был не заперт, и похитил транспортное средство. Сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.
Полицейские доставили 28-летнего жителя села Калиновского в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Молодой человек пояснил, что мотоцикл планировал продать в ближайшее время. Сотрудники полиции вернули имущество заявителю. Против вора возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
ИСТОЧНИК KP.RU
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