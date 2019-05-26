Скончался бывший командующий Северо-Кавказским округом МВД

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-26T16:35:05+03:00

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Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Юрий Косолапов - выпускник Орджоникидзевского Краснознаменного высшего военного училища внутренних войск МВД. Прошел путь от курсанта, командира взвода, батальона, полка, командира дивизии до командующего Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России, войсками которого он руководил с января 1993 года по январь 1995 год.

Он отмечен орденами Красной звезды и За военные заслуги, медалями и ведомственными знаками отличия. Под командованием генерал-лейтенанта Юрия Косолапова военнослужащие округа приняли участие в урегулировании межнациональных конфликтов, наведении конституционного порядка и борьбе с терроризмом в Северо-Кавказском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU