В Ставрополе появится новый сквер на проспекте Кулакова

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-26T18:05:00+03:00

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Скоро в краевом центре появится еще один современный сквер у многоэтажных домов №№ 47\1 и 47\2 по проспекту Кулакова. После сноса самовольной постройки территория у этих домов была бесхозной. Жильцы обратились к главе города с просьбой о благоустройстве.

Планом предусмотрены отдельные игровые зоны для детей разных возрастов, спортивная площадка, лавочки, фонари и газоны. На общем собрании жители домов единодушно решили привести в порядок бывший пустырь и сами организовали пять субботников.

Горожане попросили сделать удобные маршруты для пешеходных прогулок, так как площадь сквера около 4 тысяч квадратных метров. К обновлению площадки приступят уже 1 июня.

На начальном этапе завезут грунт, затем начнут основные работы по планированию территории, укладке бордюров, покрытия. Подрядчик планирует закончить благоустройство к 1 августа, чтобы до начала учебного года дети успели насладиться отдыхом в новом сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU