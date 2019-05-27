В Дагестане мошенники обманули пенсионерку на 2 млн рублей
Двое жителей Дербентского района Дагестана обманным путем завладели деньгами 82-летней жительницы Махачкалы.
По данным следствия, 58-летний родственник потерпевшей знал о том, что у женщины на хранении находятся деньги на улучшение жилищных условий. Он вместе своим знакомым, директором банка разработал мошеннический план.
Аферисты предложили женщине вложить имеющиеся у нее накопления в финансовое учреждение, пообещав 18% годовых к ее вкладу. Женщина передала преступникам два млн рублей. Оказалось, что банк, в котором обещали проценты, давно уже ликвидирован. Об этом пенсионерка не знала.
Сейчас следствием решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU
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