2019-05-27T14:07:18+03:00
Спорт

Тренер «Анжи» покинул команду

Наставник оставил разваливающуюся команду
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба ФК «Анжи»Фото: пресс-служба ФК «Анжи»
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Тренер «Анжи» Магомед Адиев покинул команду по окончании сезона. Контракт наставника подошёл к концу, а средств и возможностей, чтобы продлить его, у клуба нет.

Интересно, что у Магомеда Адиева была возможность покинуть «Анжи» ещё зимой. Но наставник принял решение не оставлять махачкалинский клуб и доработать до окончания сезона. Теперь тренер хочет взять паузу — футбольный год выдался сложным, а его клуб медленно тонул в долгах.

— После тяжелого сезона надо отдохнуть. А после правильно выбрать команду, когда будут предложения. Важен и состав, и финансовое положение клуба. Потому что для карьеры мне надо показывать результат, — сообщил наставник в беседе с ТАСС.

Несмотря на все старания тренера, «Анжи» закончил сезон на 15-м месте и вылетел из высшего дивизиона. Но едва ли это конец проблемам клуба — из-за долга в 250 миллионов махачкалинцы не прошли лицензирования и практически не имеют шансов выиграть апелляцию. Таким образом, команда медленно движется к расформированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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