В Ставропольском крае осуждены преступники, подделавшие акцизные марки
На Ставрополье сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность жителей Кабардино-Балкарской Республики - Даурова Султана и Уришева Мурата, причастных к сбыту поддельных акцизных марок для алкогольной продукции.
У них изъято 100 тысяч штук таких марок на сумму более 400 тысяч рублей. Экспертизой установлено, что изъятые марки произведены кустарным способом с применением полиграфического оборудования.
Против Даурова и Уришева было возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ. Дауров был приговорен к трем годам колонии строгого режима. Уришев - к трем годам лишения свободы условно, с ограничением свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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