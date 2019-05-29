Пилот сгоревшего на Ставрополье самолёта не подтвердил лётные навыки

СЕГОДНЯ 21:53 2019-05-29T21:53:24+03:00

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Южная транспортная прокуратура выяснила, что пилот сгоревшего при взлёте на Ставрополье самолёта Ан-2 не подтвердил свои лётные навыки и собирался обрабатывать поля без разрешение на полёты.

— По результатам проверки установлено, что управление воздушным судном осуществлялось пилотом при отсутствии у него справки врачебно-летной экспертной комиссии, сертификата летной годности и подтверждения навыков полетов. При этом попытка взлета совершена с целью авиахимических работ без соответствующего уведомления, заявления и разрешения об использовании воздушного пространства, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/710362" frameborder="0"></iframe> АН-2 врезался в лесополосу на Ставрополье.

ЧП произошло 22 мая на полевом аэродроме в селе Журавское. Легкомоторный самолёт не смог набрать нужную для отрыва от земли скорость, выкатился за пределы полосы и врезался в близлежащую лесопосадку. После чего воздушное судно объяло пламя.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Лётчик не получил серьёзных травм и успел выпрыгнуть из самолёта до того, как он загорелся.

По результатам проверки против предпринимателя, которому принадлежал Ан-2, возбуждено пять административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU