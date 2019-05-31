Чиновник администрации Кисловодска заключил сразу 8 госконтрактов с вором
Кисловодский суд наказал начальника управления городского хозяйства местной администрации Павла Ткаченко, превысившего свои должностные полномочия и заключившего сразу 8 госконтрактов почти на 250 млн рублей с одним единственным бизнесменом по фамилии Артэмунц. За нарушение закона о конкуренции ему присудили заплатить штраф в 300 тысяч рублей, а также на 2 года лишили права занимать руководящие должности в госучреждениях.
Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах Ставропольского края, Ткаченко умышленно без проведения конкурсных процедур отдал 8 муниципальных контрактов на исполнение 4 компаний с одним хозяином в лице предпринимателя Артэмунца, чем исключил возможность уменьшения первоначальной цены контракта. Но еще, как оказалось, госконтракты были заключены с вором.
- В ходе выполнения указанных муниципальных контрактов Артэмунц К.А. похитил свыше 70 млн рублей из федерального и муниципального бюджетов, - добавил источник в силовых структурах. - Расследование уголовного дела по статье "мошенничество" в его отношении продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU