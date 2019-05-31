2019-05-31T16:05:38+03:00
Происшествия

Чиновник администрации Кисловодска заключил сразу 8 госконтрактов с вором

О том, что 70 млн будут похищены, начальник управления городского хозяйства не догадывался, но что нарушает закон о конкуренции - знал
Евгения СОКОРЕВА
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Кисловодский суд наказал начальника управления городского хозяйства местной администрации Павла Ткаченко, превысившего свои должностные полномочия и заключившего сразу 8 госконтрактов почти на 250 млн рублей с одним единственным бизнесменом по фамилии Артэмунц. За нарушение закона о конкуренции ему присудили заплатить штраф в 300 тысяч рублей, а также на 2 года лишили права занимать руководящие должности в госучреждениях.

Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах Ставропольского края, Ткаченко умышленно без проведения конкурсных процедур отдал 8 муниципальных контрактов на исполнение 4 компаний с одним хозяином в лице предпринимателя Артэмунца, чем исключил возможность уменьшения первоначальной цены контракта. Но еще, как оказалось, госконтракты были заключены с вором.

- В ходе выполнения указанных муниципальных контрактов Артэмунц К.А. похитил свыше 70 млн рублей из федерального и муниципального бюджетов, - добавил источник в силовых структурах. - Расследование уголовного дела по статье "мошенничество" в его отношении продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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