В Ставрополе с дерева сняли застрявшего школьника

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-01T15:18:34+03:00

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В Ставрополе спасателям пришлось снимать с дерева 8-летнего мальчика, который не смог самостоятельно спуститься на землю.

- Он со своими друзьями играл в районе проспекта Карла Маркса Ставрополя и решил взобраться на дерево. Вскарабкавшись на высоту около двух метров, мальчик запаниковал и не смог спуститься обратно. В этот момент его друзья не растерялись и вызвали службу экстренного реагирования, набрав известный номер «112». Мы подставили к дереву лестницу и, поднявшись на необходимую высоту, спустили мальчика на землю, - рассказал спасатель ПАСС СК города Ставрополь Владимир Поздняков. – Ребята поблагодарили нас за помощь и побежали дальше играть, пообещав нам больше не подвергать свою жизнь опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU