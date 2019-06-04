На Ставролполье задержан мужчина, похитивший сбережения пенсионера

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-04T10:18:40+03:00

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В дежурную часть по Георгиевскому городскому округу обратился 89-летний житель города Георгиевска с заявлением о краже денег банковской карты.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Его задержали, доставили в отдел полиции, где он в содеянном сознался.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что находился в гостях со своей сожительницей, которая помогала по дому потерпевшему. Пожилой человек попросил снять денежные средства с банковской карты и сообщил пин-код. Мужчина выполнил просьбу, но снял большую сумму, чем его просили.

Кроме того, полицейскими установлена причастность гражданина к совершению еще одной кражи с той же банковской карты. Общая сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU