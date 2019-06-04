На Ставрополье ревнивец убил любовницу на улице и лёг спать рядом с телом

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-04T11:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ессентуков убил любовницу из-за ревности и лёг спать рядом с телом, прямо на улице. Шокирующая история произошла ночью 1 июня.

25-летний парень и его 29-летняя возлюбленная жили вместе. Любовники решили отметить первый день лета в баре, но подвыпивший Отелло не смог сдержать давно зревших подозрений. Он стал с пристрастием расспрашивать девушку, была ли она ему верна.

Положительные ответы и клятвы не удовлетворяли пьяного любовника. Он требовал признаний и называл избранницу «девушкой лёгкого поведения». Не выдержав, оскорблённая дама решила прогуляться и уйти от конфликта. Тщетно. Увидев уходящую пассию, парень решил, что она пошла к любовнику. Догнал её и стал беспорядочно избивать.

— Однако молодой человек догнал ее и жестоко избил руками, ногами и камнем по различным частям тела. Он продолжал наносить удары и прыгать на теле потерпевшей после того, как она перестала подавать признаки жизни, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Убив избранницу, обессиленный и вдрызг пьяный Отелло заснул рядом с остывающим телом. Так его, вместе с девушкой, и обнаружили случайные прохожие. Мужчина полностью отрицал свою вину и причастность к преступлению. Однако процесс избиения сняли камеры видеонаблюдения, установленные на ближиайшем санатории.

— В отношении 25-летнего жителя города Ессентуки возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По ходатайству следователя СКР судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Видеозапись изъята и приобщена к материалам дела, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU